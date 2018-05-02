Венгер: хочу хорошо завершить свою историю любви с «Арсеналом»

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, чем он будет заниматься после ухода из команды.

«Хочу хорошо закончить свою работу и уйти из Арсенала с мыслью, что отдал этому клубу все силы. Посмотрим, что меня ждёт после ухода, но я хочу хорошо завершить свою историю любви с «Арсеналом», — приводит слова Венгера Sky Sports.

Французский специалист возглавляет «Арсенал» с 1996 года. 20 апреля он объявил, что уйдёт в отставку по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Венгер отклонил предложение ПСЖ, чтобы стать главным тренером сборной Франции по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных