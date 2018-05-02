Венгер: хочу хорошо завершить свою историю любви с «Арсеналом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, чем он будет заниматься после ухода из команды.

«Хочу хорошо закончить свою работу и уйти из Арсенала с мыслью, что отдал этому клубу все силы. Посмотрим, что меня ждёт после ухода, но я хочу хорошо завершить свою историю любви с «Арсеналом», — приводит слова Венгера Sky Sports.

Французский специалист возглавляет «Арсенал» с 1996 года. 20 апреля он объявил, что уйдёт в отставку по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Венгер отклонил предложение ПСЖ, чтобы стать главным тренером сборной Франции по футболу.