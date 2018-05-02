Канадский хоккеист Макдэвид: мне нравится играть против сборной России

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид поделился мнением о национальной команде России.

«Определённо я бы хотел сыграть против сборной России на чемпионате мира. Мне нравится играть против этой команды. Правда, они не в нашей группе. Но есть шанс, что мы встретимся в плей-офф. У России всегда мощная команда, поэтому всегда надеешься встретиться с ними где-то ближе к концу турнира. Или в самом конце. И на этот раз у них должен быть хороший коллектив. И не важно, что мы многих игроков из тех, что приедут, даже не знаем», — приводит слова Макдэвида «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что до потенциальной встречи с командой России ещё очень далеко, перед этим сборная Канады проведёт семь матчей, против серьёзных соперников.

«Знаю, что у России будет не больше шести игроков НХЛ в составе, но её игроки гордятся тем, что выступают за сборную на чемпионате мира, и всегда рады присоединиться. Поэтому я не сомневаюсь, что ещё несколько человек к сборной России появится после окончания выступлений в плей-офф. Правда, там и так должна быть хорошая команда. И я уверен, что по ходу турнира они будут становиться только сильнее», — добавил канадец.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильёй Воробьёвым назвал состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдёт в Дании.