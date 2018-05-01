Стал известен состав сборной России по хоккею на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильёй Воробьёвым назвал состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдёт в Дании.

В список из 26 игроков, опубликованный на сайте Федерации хоккея России, попали:



— голкиперы: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА);

— защитники: Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто», НХЛ), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»);

— нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида», НХЛ), Артем Анисимов («Чикаго», НХЛ), Павел Бучневич («Рейнджерс», НХЛ), Никита Сошников («Сент-Луис», НХЛ), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Среди игроков сборной 20 представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и шесть спортсменов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее тренерский штаб сборной Белоруссии во главе с Дэйвом Льюисом обнародовал состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Дании.