Свищёв: для меня работа с Жуковым была очень интересной, нужной и поучительной

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв прокомментировал решение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова не участвовать в выборах главы организации.

«Я хотел бы поблагодарить Александра Дмитриевича за совместную работу. Мы вместе с ним провели два олимпийских цикла. Для меня эта работа была очень интересной, нужной и поучительной. Мы многое сделали. Можно сказать, что кёрлинг в России развивался вместе с Жуковым», — приводит слова Свищёва НСН.

Он отметил, что после ухода Жукова ОКР может возглавить четырёхкратный олимпийский чемпион в фехтовании на саблях Станислав Поздняков.

«Это заслуженный и известный человек, который прошёл непростую школу ОИ в Корее, который выстроил отношения с федерациями. Если будет он — будет хорошо. Будет кто-то другой — посмотрим. Моё мнение: Поздняков — неплохая кандидатура для руководителя ОКР», — добавил глава ФКР.

Ранее сообщалось, что Федерация фехтования России выдвинет Позднякова на пост президента ОКР.