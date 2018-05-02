Александрова уступила Синяковой во втором круге турнира WTA в Праге

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от чешки Катержины Синяковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в чешской Праге.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3. За выход в полуфинал турнира Синякова поборется с соотечественницей Петрой Квитовой. Ранее сообщалось, что Наталья Вихлянцева проиграла Квитовой во втором круге теннисного турнира в Праге.