Вихлянцева проиграла Квитовой во втором круге теннисного турнира в Праге

Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от представительницы Чехии Петры Квитовой и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.

Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 56 минут. За выход в полуфинал Квитова поспорит с сильнейшей из пары Катержина Синякова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия). Ранее сообщалось, что Паолини назвала победу над Касаткиной самым большим успехом в карьере.