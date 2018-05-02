Вихлянцева проиграла Квитовой во втором круге теннисного турнира в Праге
Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от представительницы Чехии Петры Квитовой и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.
Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 56 минут.
За выход в полуфинал Квитова поспорит с сильнейшей из пары Катержина Синякова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия).
Ранее сообщалось, что Паолини назвала победу над Касаткиной самым большим успехом в карьере.
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