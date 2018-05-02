Паолини назвала победу над Касаткиной самым большим успехом в карьере

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини поделилась эмоциями от победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в первом круге турнира в Праге.

«Это невероятная победа, самый большой успех в моей карьере. В концовке мне нужно было сохранять концентрацию, так как я видела, что Дарья играет с травмой. Я понимала, что нельзя снижать уровень своей игры и важно оставаться сосредоточенной», — приводит слова Паолини официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

По словам спортсменки, ей удалось сыграть в свой теннис, она очень рада, что смогла победить.

Ранее сообщалось, что Хромачёва победила во втором круге теннисного турнира в Аньнине.