Паолини назвала победу над Касаткиной самым большим успехом в карьере
«Это невероятная победа, самый большой успех в моей карьере. В концовке мне нужно было сохранять концентрацию, так как я видела, что Дарья играет с травмой. Я понимала, что нельзя снижать уровень своей игры и важно оставаться сосредоточенной», — приводит слова Паолини официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
По словам спортсменки, ей удалось сыграть в свой теннис, она очень рада, что смогла победить.
Ранее сообщалось, что Хромачёва победила во втором круге теннисного турнира в Аньнине.