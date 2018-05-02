Хромачёва победила во втором круге теннисного турнира в Аньнине
Россиянка Ирина Хромачёва вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Аньнине.
Во втором круге соревнований она одержала победу над представительницей Австрии Оливией Тжандрамулией со счётом 3:6, 6:0, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.
За выход в полуфинал Хромачёва поспорит с бельгийской теннисисткой Яниной Викмайер.
Ранее сообщалось, что Касаткина проиграла Паолини в первом круге турнира WTA в Праге.
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