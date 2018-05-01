Касаткина проиграла Паолини в первом круге турнира WTA в Праге

Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от итальянки Ясмне Паолини в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в чешской Праге.

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счётом 7:6, 6:3. Следующей соперницей Паолини станет представительница Словакии Анна Шмидлова. Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова прошла во второй раунд турнира в Праге.