Касаткина проиграла Паолини в первом круге турнира WTA в Праге
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от итальянки Ясмне Паолини в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в чешской Праге.
Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счётом 7:6, 6:3.
Следующей соперницей Паолини станет представительница Словакии Анна Шмидлова.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова прошла во второй раунд турнира в Праге.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен