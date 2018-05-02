Аршавин рассказал о возможном завершении карьеры в ближайшее время

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин признался, что может завершить карьеру в ближайшее время.

«Думаю, конец карьеры уже близко, он рядом. Футбол пока не надоел — это любимое занятие в моей жизни. Хотел бы остаться в этом виде спорта. В какой роли? Посмотрим, как сложится жизнь», — заявил Аршавин в интервью Kazakh TV.

Он отметил, что мысли о скором завершении карьеры пугают его, так как это тяжёлый момент для каждого футболиста.

«Жизнь должна полностью измениться, а как будет дальше — заранее не знаешь», — подытожил Аршавин.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана россиянин забил четыре мяча в семи матчах за «Кайрат».

Ранее Аршавин рассказал, планирует ли он посетить матчи ЧМ-2018.