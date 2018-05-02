УЕФА подписал Хуммельса как футболиста ЦСКА

ЦСКА в Instagram опубликовал фотографию защитника мюнхенской «Баварии» Матса Хуммельса, который даёт интервью после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Немец оказался подписан графическими редакторами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) как игрок армейского клуба. ЦСКА сопроводил запись тремя удивлёнными смайликами и одним подмигивающим, обращённым к Хуммельсу. 🤔🤔🤔@zdfmediathek @fcbayern, @aussenrist15 🤝😉 Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) 2 Май 2018 в 3:10 PDT Ранее сообщалось, что футболист «Баварии» Видаль назвал игроков «Реала» мышами.