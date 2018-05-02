УЕФА подписал Хуммельса как футболиста ЦСКА
ЦСКА в Instagram опубликовал фотографию защитника мюнхенской «Баварии» Матса Хуммельса, который даёт интервью после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Немец оказался подписан графическими редакторами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) как игрок армейского клуба.
ЦСКА сопроводил запись тремя удивлёнными смайликами и одним подмигивающим, обращённым к Хуммельсу.
Ранее сообщалось, что футболист «Баварии» Видаль назвал игроков «Реала» мышами.
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