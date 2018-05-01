Стало известно, под какую музыку Загитова будет выступать в короткой программе

Хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, под какую музыку будет выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова в новой короткой программе.

«Новая короткая программа Алины Загитовой. «Призрак оперы», — написал Глейхенгауз в своём Instagram. Публикация от Daniil Gleikhengauz (@d_gleikh) 1 Май 2018 в 11:10 PDT Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова исполнила четверной прыжок в каскаде с двумя тройными на тренировке.