Стало известно, под какую музыку Загитова будет выступать в короткой программе
Хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, под какую музыку будет выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова в новой короткой программе.
«Новая короткая программа Алины Загитовой. «Призрак оперы», — написал Глейхенгауз в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова исполнила четверной прыжок в каскаде с двумя тройными на тренировке.
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