Бьорндален прокомментировал сообщения СМИ о возможной работе в сборной России по биатлону

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал сообщения СМИ о том, что он может стать новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону.

«Это не так. Впервые слышу об этом. Что касается тренерской карьеры, то я подумывал об этом, но пока рано говорить что-то конкретное на этот счёт», — приводит слова Бьорндалена NRK.

Ранее сообщалось, что Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону.