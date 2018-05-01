Бьорндален прокомментировал сообщения СМИ о возможной работе в сборной России по биатлону

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Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал сообщения СМИ о том, что он может стать новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону.

«Это не так. Впервые слышу об этом. Что касается тренерской карьеры, то я подумывал об этом, но пока рано говорить что-то конкретное на этот счёт», — приводит слова Бьорндалена NRK.

Ранее сообщалось, что Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону.

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