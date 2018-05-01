Ари назвал лучший способ завести друзей в России

Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал, каким образом в России можно приобрести много друзей.

«В России легче подружиться с кем-то с помощью футбола. Так я приобрёл друзей в команде, хоть это и заняло некоторое время. Я не пью, это правда, но в России лучший способ завести друзей — это совместные пьянки. Русские любят водку, понимаете? Сам не раз становился свидетелем того, как некоторые выпивали ежедневно», — приводит слова Ари Sportbox.

Ранее бывший врач «Локомотива» прокомментировал слова Гарри О'Коннора о переливаниях крови перед матчами.