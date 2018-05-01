Тихонов о возможной работе Бьорндалена со сборной России: очень редко великие спортсмены становятся великими тренерами

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал сообщения СМИ о том, что норвежец Уле-Эйнар Бьорндален может стать новым старшим тренером мужской сборной России.

«Дай бог, пусть возглавляет. Вы знаете, чтобы возглавлять сборную, нужен немалый тренерский опыт. Я думаю, что он грамотный, состоятельный спортсмен. Плохо то, что за последние 10—15 лет мы растеряли всё своё. Мы дольше всех были непобедимы по золотым медалям — более 50 лет, и не было ни одного иностранца. Я не против Бьорндалена — ради бога», — приводит слова Тихонова Sport24.

Он отметил, что Рикко Гросс также был очень серьёзным спортсменом, но ничего не привнёс в команду.

«Очень редко великие спортсмены становятся великими тренерами — их практически нет. Я к Бьорндалену отношусь с большим уважением. Он заслужил самые тёплые слова», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону.

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