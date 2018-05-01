Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал действия вандалов, испортивших граффити с его изображением.

«Нет-нет, дискомфорта мне испорченные граффити не доставляют, не тронь дерьмо — и пахнуть не будет», — приводит слова Боярского РИА Новости.

Ранее сообщалось, что граффити с Боярским забросали синей и красной красками.