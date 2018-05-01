В FIGC подтвердили факт переговоров с Манчини о работе в сборной Италии

Короткая ссылка
Комиссар Федерации футбола Италии (FIGC) Роберто Фаббричини подтвердил факт переговоров с наставником санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини по вопросу его работы на должности главного тренера национальной команды.

«Вчера состоялась встреча Алессандро Костакурты, Габриеле Ориали и Манчини, который дал знать, что может решить вопрос со своим нынешним клубом и стать главным тренером сборной Италии. Мы договорились, что начнём говорить о деталях 13 мая, когда сезон в России подойдёт к концу. Хочу сказать, что ещё ничего не решено», — приводит слова Фаббричини ANSA.

Ранее СМИ сообщили, что Манчини достиг договорённости со сборной Италии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных