В FIGC подтвердили факт переговоров с Манчини о работе в сборной Италии

Комиссар Федерации футбола Италии (FIGC) Роберто Фаббричини подтвердил факт переговоров с наставником санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини по вопросу его работы на должности главного тренера национальной команды.

«Вчера состоялась встреча Алессандро Костакурты, Габриеле Ориали и Манчини, который дал знать, что может решить вопрос со своим нынешним клубом и стать главным тренером сборной Италии. Мы договорились, что начнём говорить о деталях 13 мая, когда сезон в России подойдёт к концу. Хочу сказать, что ещё ничего не решено», — приводит слова Фаббричини ANSA.

Ранее СМИ сообщили, что Манчини достиг договорённости со сборной Италии по футболу.