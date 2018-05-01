Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBA
Второе место занимает пуэрториканец Фрес Окендо, третье — американец Джаррелл Миллер, сообщается на официальном сайте WBA.
Ещё один россиянин, Александр Устинов, расположился на десятом месте.
Чемпионом WBA в тяжёлом весе является сириец Мануэль Чарр, обладателем пояса суперчемпиона — британец Энтони Джошуа. Поветкин является обязательным претендентом на бой с Джошуа.
Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина, рассказал, что поединок с британцем Энтони Джошуа может пройти в Москве на стадионе «Лужники».