Дацюк: готов быть лидером сборной России на ЧМ по хоккею

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Нападающий Павел Дацюк, который был назначен капитаном сборной России, выразил готовность взять на себя роль лидера команды на чемпионате мира по хоккею в Дании.

«Я чувствую себя хорошо и готов быть лидером сборной на чемпионате мира. Я чуть-чуть приболел перед Евротуром, сейчас подлечился — всё хорошо. У меня будет немного новая должность, надо показывать хороший пример на льду и в раздевалке», — цитирует Дацюка ТАСС.

Он также призвал не обращать внимания на пять поражений в шести последних матчах Евротура.

«Поражения — рабочий момент. Команда молодая, все хотят себя проявить, есть ошибки и недочёты. Для этого и существует тренерский штаб, чтобы всё поправить перед чемпионатом мира», — заключил Дацюк.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв сообщил, что нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк будет капитаном национальной команды на предстоящем чемпионате мира по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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