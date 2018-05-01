Дацюк: готов быть лидером сборной России на ЧМ по хоккею

Нападающий Павел Дацюк, который был назначен капитаном сборной России, выразил готовность взять на себя роль лидера команды на чемпионате мира по хоккею в Дании.

«Я чувствую себя хорошо и готов быть лидером сборной на чемпионате мира. Я чуть-чуть приболел перед Евротуром, сейчас подлечился — всё хорошо. У меня будет немного новая должность, надо показывать хороший пример на льду и в раздевалке», — цитирует Дацюка ТАСС.

Он также призвал не обращать внимания на пять поражений в шести последних матчах Евротура.

«Поражения — рабочий момент. Команда молодая, все хотят себя проявить, есть ошибки и недочёты. Для этого и существует тренерский штаб, чтобы всё поправить перед чемпионатом мира», — заключил Дацюк.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв сообщил, что нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк будет капитаном национальной команды на предстоящем чемпионате мира по хоккею.