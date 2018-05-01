Мартемьянов стал новым главным тренером клуба КХЛ «Автомобилист»

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» из Екатеринбурга объявил о назначении Андрея Мартемьянова главным тренером команды.

Об этом сообщается на официальном сайте «Автомобилиста».

Срок действия контракта нового наставника не указан.

Николай Заварухин стал старшим тренером команды. Помимо него в тренерский штаб вошли Константин Шафранов и Евгений Шалдыбин.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» согласовал контракт с тренером Мартемьяновым.

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