Мартемьянов стал новым главным тренером клуба КХЛ «Автомобилист»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» из Екатеринбурга объявил о назначении Андрея Мартемьянова главным тренером команды.

Об этом сообщается на официальном сайте «Автомобилиста».

Срок действия контракта нового наставника не указан.

Николай Заварухин стал старшим тренером команды. Помимо него в тренерский штаб вошли Константин Шафранов и Евгений Шалдыбин.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» согласовал контракт с тренером Мартемьяновым.