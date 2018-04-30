«Тоттенхэм» одержал победу над «Уотфордом» в матче 36-го тура АПЛ
«Тоттенхэм Хотспур» дома одержал победу над «Уотфордом» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Голы в составе «Тоттехэма» на счету Деле Алли (16-я минута) и Харри Кейна (48-я минута).
В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» с 71 баллом остался четвёртым. «Уотфорд» с 38 очками занимает 13-е место.
Ранее «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у лондонского «Арсенала» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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