Родченков подал в суд на Прохорова

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подал в суд на экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Михаила Прохорова.

Родченков подал прошение об отмене иска со стороны трёх российских биатлонисток — Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, — которые обвинили информатора WADA в распространении заведомо ложных сведений, порочащих их. Прохоров взял на себя судебные издержки биатлонисток.

«Сегодняшний иск Родченкова намерен доказать безосновательность обвинений, спонсируемых Прохоровым, единственная цель которых — узнать местоположение Родченкова. Истцы и те, кто их спонсируют, должны лучше изучить законы штата Нью-Йорк, который защищает Родченкова от попыток использовать суд для мести», — приводит слова адвоката Родченкова Джим Уолден Inside The Games.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории и информатору WADA Григорию Родченкову в суд Нью-Йорка.