Тренер «Динамо» Хохлов рассказал, почему «засушили» игру с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал игру команды в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с казанским «Рубином».

«Тяжёлая игра, тактика с тремя защитниками оправдала себя. Пытались больше внимания уделить обороне. Схема нами не до конца отработана. Ошибки были, но концентрация порадовала», — цитирует Хохлова РИА Новости.

Наставник рассказал, что схему на данный матч выбрали, чтобы сдержать соперника.

«Схему выбрали из-за сильных сторон «Рубина». Просматривали их матчи, надо было закрыть зоны, которые могли использовать Ивелин Попов, Сердар Азмун. Кому-то не понравилось, но результат и очки нужны, поэтому и засушили игру», — сказал Хохлов.

Ранее «Динамо» и «Рубин» разошлись миром в матче РФПЛ.