Тренер «Динамо» Хохлов рассказал, почему «засушили» игру с «Рубином»
«Тяжёлая игра, тактика с тремя защитниками оправдала себя. Пытались больше внимания уделить обороне. Схема нами не до конца отработана. Ошибки были, но концентрация порадовала», — цитирует Хохлова РИА Новости.
Наставник рассказал, что схему на данный матч выбрали, чтобы сдержать соперника.
«Схему выбрали из-за сильных сторон «Рубина». Просматривали их матчи, надо было закрыть зоны, которые могли использовать Ивелин Попов, Сердар Азмун. Кому-то не понравилось, но результат и очки нужны, поэтому и засушили игру», — сказал Хохлов.
Ранее «Динамо» и «Рубин» разошлись миром в матче РФПЛ.