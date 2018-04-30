СМИ: Футболист «Ливерпуля» Джан в ближайшее время подпишет контракт с «Ювентусом» на пять лет

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан в ближайшее время подпишет контракт с туринским «Ювентусом».

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 24-летний игрок договорился с руководством бьянконери о пятилетнем контракте. Сторонам осталось согласовать детали.

Зарплата Джана составит €6 млн в год.

Отмечается, что в итальянском клубе немцу гарантировали место в стартовом составе.

Ранее стало известно, что хет-трик Симеоне позволил «Фиорентине» обыграть «Наполи» в матче итальянской Серии А.