«Барселона» проведёт чемпионский парад 30 апреля
В матче 35-го тура испанской Ла Лиги с «Депортиво» подопечные Эрнесто Вальверде досрочно обеспечили себе чемпионский титул. Кроме того, сине-гранатовые 21 апреля завоевали Кубок Испании.
Вечером 30 апреля футболисты «Барселоны» отметят «золотой дубль» и проедут по улицам города на открытом автобусе.
🚌 Time to celebrate - join us tomorrow for our double celebration parade! 🎉— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 29 апреля 2018 г.
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Ранее сообщалось, что Месси и Иньеста стали рекордсменами «Барселоны» по числу побед в Примере.