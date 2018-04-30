«Барселона» проведёт чемпионский парад 30 апреля

Пресс-служба каталонской «Барселоны» заявила, что команда проведёт чемпионский парад 30 апреля.

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги с «Депортиво» подопечные Эрнесто Вальверде досрочно обеспечили себе чемпионский титул. Кроме того, сине-гранатовые 21 апреля завоевали Кубок Испании.

Вечером 30 апреля футболисты «Барселоны» отметят «золотой дубль» и проедут по улицам города на открытом автобусе.

🚌 Time to celebrate - join us tomorrow for our double celebration parade! 🎉

More info ➡️ https://t.co/ydPSSsfVrepic.twitter.com/mfEs0FVJVA — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 29 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Месси и Иньеста стали рекордсменами «Барселоны» по числу побед в Примере.