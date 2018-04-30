«Барселона» проведёт чемпионский парад 30 апреля

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Пресс-служба каталонской «Барселоны» заявила, что команда проведёт чемпионский парад 30 апреля.

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги с «Депортиво» подопечные Эрнесто Вальверде досрочно обеспечили себе чемпионский титул. Кроме того, сине-гранатовые 21 апреля завоевали Кубок Испании.

Вечером 30 апреля футболисты «Барселоны» отметят «золотой дубль» и проедут по улицам города на открытом автобусе.

Ранее сообщалось, что Месси и Иньеста стали рекордсменами «Барселоны» по числу побед в Примере.

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