Генеральный менеджер «Рейнджерс» подтвердил переговоры с Ковальчуком

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон подтвердил интерес к нападающему сборной России Илье Ковальчуку.

Он отметил, что клуб уже связывался с агентом хоккеиста Джеем Гроссманом.

«Мы связывались с ним. Справедливости ради стоит сказать, что в будущем мы ещё раз рассмотрим этот вопрос. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Гортона New York Post.

Переход может состояться 1 июля.

Ранее Ковальчук заявил, что пока не вёл переговоров с клубами НХЛ.