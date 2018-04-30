Генеральный менеджер «Рейнджерс» подтвердил переговоры с Ковальчуком

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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон подтвердил интерес к нападающему сборной России Илье Ковальчуку.

Он отметил, что клуб уже связывался с агентом хоккеиста Джеем Гроссманом.

«Мы связывались с ним. Справедливости ради стоит сказать, что в будущем мы ещё раз рассмотрим этот вопрос. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Гортона New York Post.

Переход может состояться 1 июля.

Ранее Ковальчук заявил, что пока не вёл переговоров с клубами НХЛ.

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