Мещеряков прокомментировал информацию о переговорах «Локомотива» с тренером Анчелотти
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся информацию о переговорах с итальянским тренером Карло Анчелотти.
«А ещё мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров «Манчестер Сити» и «Челси». И они приняли наше предложение. Теперь выбираем. Если серьёзно, то информация про Анчелотти это бред. Мы не комментируем», — приводит слова Мещерякова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит».
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