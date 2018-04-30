Мещеряков прокомментировал информацию о переговорах «Локомотива» с тренером Анчелотти

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся информацию о переговорах с итальянским тренером Карло Анчелотти.

«А ещё мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров «Манчестер Сити» и «Челси». И они приняли наше предложение. Теперь выбираем. Если серьёзно, то информация про Анчелотти это бред. Мы не комментируем», — приводит слова Мещерякова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит».