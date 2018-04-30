Баскаков возглавил ФК «Томь» после отставки Петракова
Об этом сообщает официальный сайт команды.
«Руководством «Томи» принято решение не искать сейчас наспех нового главного тренера на стороне, а доверить управление команды воспитаннику томского футбола Василию Баскакову. Он уже имеет опыт работы главным тренером «Томи» и в Премьер-лиге, и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ)», — говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что Баскаков работает в тренерском штабе «Томи» уже 15 лет и хорошо знает всех футболистов команды.
«Томь» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками.
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