Баскаков возглавил ФК «Томь» после отставки Петракова

Василий Баскаков стал главным тренером футбольного клуба «Томь» после отставки Валерия Петракова.

Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Руководством «Томи» принято решение не искать сейчас наспех нового главного тренера на стороне, а доверить управление команды воспитаннику томского футбола Василию Баскакову. Он уже имеет опыт работы главным тренером «Томи» и в Премьер-лиге, и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ)», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что Баскаков работает в тренерском штабе «Томи» уже 15 лет и хорошо знает всех футболистов команды.

«Томь» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками.

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