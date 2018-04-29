Российский гонщик Алёшин прокомментировал аварию Сироткина на Гран-при Азербайджана
Российский гонщик Михаил Алёшин высказал мнение об аварии с участием своего соотечественника, пилота команды «Уильямс» Сергея Сироткина на четвёртом этапе «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
«Что касается аварии Сироткина, то вины нашего гонщика нет никакой. Он оказался в сандвиче между двумя машинами. Хюлькенберг вильнул на него, а Сироткину было некуда деваться», — приводит слова Алёшина «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Азербайджана.
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