Российский гонщик Алёшин прокомментировал аварию Сироткина на Гран-при Азербайджана

Российский гонщик Михаил Алёшин высказал мнение об аварии с участием своего соотечественника, пилота команды «Уильямс» Сергея Сироткина на четвёртом этапе «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

«Что касается аварии Сироткина, то вины нашего гонщика нет никакой. Он оказался в сандвиче между двумя машинами. Хюлькенберг вильнул на него, а Сироткину было некуда деваться», — приводит слова Алёшина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Азербайджана.