Нападающий «Зенита» Заболотный: Игнашевич и братья Березуцкие — легенды российского футбола

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный ответил на вопрос, является ли матч с ЦСКА его лучшей игрой в составе сине-бело-голубых.

«Не знаю, Манчини виднее. Я боролся, в плане качества футбола было получше, но матч в актив не запишу. Не забил, и «Зенит» не выиграл. Мы хотели выиграть, но с ЦСКА у нас уже личная битва», — цитирует Заболотного Sport24.

Он также отметил высокий уровень игры защитников ЦСКА — 38-летнего Сергея Игнашевича и 35-летних Василия и Алексея Березуцких.

«Игнашевич и братья Березуцкие — легенды нашего футбола. Уважаю их. Но на поле с ними сегодня бился. В таком возрасте они продолжают играть на высоком уровне. Манчини говорил, что они потеряли в скорости, поэтому мы старались создавать зоны и делать забегания на них. Они, может, скорость и потеряли, но их опыт на позиции и мастерство на высоком уровне», — добавил Заболотный.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко анонсировал изменения в составе ЦСКА на следующий год после ничьей с санкт-петербургским «Зенитом» в гостевом матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги.