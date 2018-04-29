Манчини — о матче с ЦСКА: не сказал бы, что ничья справедлива

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал ничейный исход в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским ЦСКА.

«Не сказал бы, что результат справедлив. Как и во многих играх этого сезона, было огромное количество моментов, которые мы не можем реализовать. Не удаётся забить, хотя моменты есть», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Он также дал оценку игре нападающего команды Антона Заболотного.

«Заболотный играл хорошо. Хорошо оцениваю не только его, но и всех остальных. Мы заслуживали победы, но ЦСКА — очень опытная команда, которая умеет тянуть время, хорошо защищается», — сказал Манчини.

Ранее «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура РФПЛ

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