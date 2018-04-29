Тренер сборных России по кёрлингу: Комарова и Горячев доказали, что россияне побеждают без допинга

Главный тренер сборных России по кёрлингу Юрий Шулико заявил, что Мария Комарова и Даниил Горячев серебряной медалью на чемпионате мира в дабл-миксте доказали, что российские спортсмены для достижения высоких результатов не применяют допинг.

«С высоты успехов нашей заслуженной команды Брызгаловой и Крушельницкого завоёванная в Швеции серебряная медаль может кому-то показаться высоким, но лишь одним из череды достижений российских смешанных пар. Но этот спортивный результат, в свете предшествующих ему событий, имеет большое значение», — отметил Шулико в интервью РИА Новости.

Он отметил, что россияне смогли доказать мировой общественности, что способны побеждать на самых престижных соревнованиях без дополнительных преимуществ. По мнению Шулико, это может стать важным фактором для окончательного решения международного спортивного суда, который в ближайшее время установит период дисквалификации россиянина Александра Крушельницкого.

Ранее Свищёв заявил, что, несмотря на отстранение Крушельницкого, в сборной России нашлась отличная замена.