Свищёв: Крушельницкого отстранили, но нашлась отличная замена

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Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв прокомментировал результат россиян Марии Комаровой и Даниила Горячева, которые заняли второе место на чемпионате мира среди смешанных пар.

«Потрясающий результат! Ребята впервые выступали на чемпионате мира и сразу стали серебряными призёрами. Такое крайне редко случается в любом виде спорта, тем более в кёрлинге», — цитирует Свищёва «Команда России».

Он отметил, что партнёрами Комаровой и Горячева в ходе тренировочной работы длительное время были Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

«Одного нашего парня отстранили, но у нас нашлась отличная замена», — добавил Свищёв.

Он подчеркнул, что свою целесообразность подтвердила внедрённая система проведения отборочных соревнований перед каждым крупным турниром.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты завоевали серебро ЧМ в дабл-миксте.

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