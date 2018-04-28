Российские кёрлингисты завоевали серебро ЧМ в дабл-миксте

Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев завоевали серебро на чемпионате мира в дабл-миксте, который проходит в шведском Эстерсунде.

В финале россияне со счётом 6:9 проиграли представителям Швейцарии Мишель Ягги и Свену Мишелю.

Для сборной России это серебро стало вторым в истории. В активе команды также две золотые награды, полученные в 2010 и 2016 годах.

Ранее Александр Крушельницкий рассказал, когда состоятся слушания по его делу в CAS.