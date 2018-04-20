Кёрлингист Крушельницкий рассказал, когда состоятся слушания по его делу в CAS

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Российский кёрлингист Александр Крушельницкий, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2018 в Пхёнчхане, рассказал, когда состоятся слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по его делу.

«Крайний срок 26 апреля был установлен для внутреннего расследования по моему делу в России. Пакет документов с выводами передадут в Международную федерацию кёрлинга (WCF), у которой будет 20 дней для вынесения собственного заключения. После этого CAS назначит дату cуда. Таким образом, слушания должны состояться только летом. Впереди ещё долгая история», — приводит слова Крушельницкого TeamRussia.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Свищёв расскажет о ходе расследования по делу Крушельницкого в WCF 26 апреля.

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