Главный тренер сборной России по хоккею: есть разочарование от некоторых ребят

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв заявил, что разочарован выступлением некоторых игроков национальной команды.

«Порадовало сегодня, что ребята не бросили играть в третьем периоде. А так — есть разочарование от некоторых ребят, от которых мы ждали большего», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

Он отметил, что в матче Еврохоккейтура против сборной Чехии на лёд выйдут те игроки, которые не попали в заявку на встречу со Швецией.

«Мы недовольны, что Станислав Галиев, Владимир Ткачёв и Никита Сошников пропустили два гола сегодня. Ребята выжаты после финала КХЛ, завтра будут изменения. Чисто физически им тяжело», — добавил тренер.

Ранее Воробьёв прокомментировал поражение от сборной Швеции во втором матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.