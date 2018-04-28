Главный тренер сборной России по хоккею: есть разочарование от некоторых ребят

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв заявил, что разочарован выступлением некоторых игроков национальной команды.

«Порадовало сегодня, что ребята не бросили играть в третьем периоде. А так — есть разочарование от некоторых ребят, от которых мы ждали большего», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

Он отметил, что в матче Еврохоккейтура против сборной Чехии на лёд выйдут те игроки, которые не попали в заявку на встречу со Швецией.

«Мы недовольны, что Станислав Галиев, Владимир Ткачёв и Никита Сошников пропустили два гола сегодня. Ребята выжаты после финала КХЛ, завтра будут изменения. Чисто физически им тяжело», — добавил тренер.

Ранее Воробьёв прокомментировал поражение от сборной Швеции во втором матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.

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