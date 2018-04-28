Воробьёв: спасибо, что напомнили про пятое поражение подряд, я в курсе

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от команды Швеции во втором матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.

«Спасибо, что напомнили про пятое поражение подряд, я в курсе. Сами знаете, как и из чего мы сейчас всё собираем, так что эти игры Евротура надо расценивать в большей степени как подготовку. Много ребят в разной форме у нас, сложный такой снежный ком набежал», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

Он отметил, что поражение в матче со Швецией стало результатом личных ошибок хоккеистов.

«Это не системные ошибки. Просто класс такой у шведов, что они наказывают даже за половину ошибки, так и произошло», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что сборная России потерпела пятое поражение подряд в матчах Еврохоккейтура.

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