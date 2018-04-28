Сборная России потерпела пятое поражение подряд в матчах Еврохоккейтура

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Сборная России проиграла команде Швеции во втором матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Победу Швеции принесли шайбы Джона Нормана, Лоуренса Пилута и Якоба Нильсона.

Сборная России ответила точным броском Алексея Бывальцева.

Для российской команды это поражение стало вторым на Шведских играх и пятым подряд в рамках Еврохоккейтура.

Следующим соперником россиян станет команда Чехии. Матч состоится 29 апреля.

Ранее Илья Ковальчук выразил уверенность, что сборная России по хоккею завоюет медали на чемпионате мира.

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