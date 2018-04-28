Боец Мир: Нурмагомедов будет доминировать над Макгрегором
Боец смешанного стиля американец Фрэнк Мир высказал мнение о возможном поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
«Думаю, Хабибу по силам пройти Конора. Макгрегор будет опасен только в начале боя. Хабибу достаточно не пропустить удар в первые две минуты. Всё остальное время он будет доминировать над Конором», — приводит слова Мира «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен провести бой с Конором Макгрегором в ноябре.
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