Боец Мир: Нурмагомедов будет доминировать над Макгрегором

Боец смешанного стиля американец Фрэнк Мир высказал мнение о возможном поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Думаю, Хабибу по силам пройти Конора. Макгрегор будет опасен только в начале боя. Хабибу достаточно не пропустить удар в первые две минуты. Всё остальное время он будет доминировать над Конором», — приводит слова Мира «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен провести бой с Конором Макгрегором в ноябре.