Российские кёрлингисты Комарова и Горячев вышли в финал ЧМ в дабл-миксте
Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев вышли в финал чемпионата мира в дабл-миксте, который проходит в шведском Эстерсунде.
В полуфинале россияне одолели соперников из Южной Кореи со счётом 6:4.
В матче за золото Комарова и Горячев встретятся со сборной Швейцарии, которая победила команду Канады — 7:5.
Ранее президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв оценил новые утверждения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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