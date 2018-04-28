Российские кёрлингисты Комарова и Горячев вышли в финал ЧМ в дабл-миксте

Короткая ссылка
Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев вышли в финал чемпионата мира в дабл-миксте, который проходит в шведском Эстерсунде.

В полуфинале россияне одолели соперников из Южной Кореи со счётом 6:4.

В матче за золото Комарова и Горячев встретятся со сборной Швейцарии, которая победила команду Канады — 7:5.

Ранее президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв оценил новые утверждения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных