Российские кёрлингисты Комарова и Горячев вышли в финал ЧМ в дабл-миксте

Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев вышли в финал чемпионата мира в дабл-миксте, который проходит в шведском Эстерсунде.

В полуфинале россияне одолели соперников из Южной Кореи со счётом 6:4. В матче за золото Комарова и Горячев встретятся со сборной Швейцарии, которая победила команду Канады — 7:5. Ранее президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв оценил новые утверждения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.