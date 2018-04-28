В компании Dentsu Aegis Network опровергли сообщения СМИ о предложении купить права на телетрансляции матчей РФПЛ

Директор по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью Dentsu Aegis Network Ирина Белозерцева опровергла информацию СМИ о том, что компания и её основатели Олег Поляков и Кирилл Матвеев предлагали 11 млрд рублей за право транслировать матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в течение ближайших пяти сезонов.

«Dentsu Aegis Network не имеет никакого отношения к проекту с покупкой трансляций РФПЛ. Есть O.K. Solutions — это действительно инвестиционная компания, которая работает с Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым. Представители «Агентства спортивного маркетинга» пришли в O.K. Solutions и показали этот проект», — приводит слова Белозерцевой РИА Новости.

Она добавила, что ни сумма сделки, ни другие детали, упомянутые в СМИ, не соответствуют действительности.

Ранее СМИ сообщали, что РФПЛ получила предложение от рекламной компании Dentsu Aegis Network Russia на приобретение прав на телетрансляции матчей.