В компании Dentsu Aegis Network опровергли сообщения СМИ о предложении купить права на телетрансляции матчей РФПЛ
«Dentsu Aegis Network не имеет никакого отношения к проекту с покупкой трансляций РФПЛ. Есть O.K. Solutions — это действительно инвестиционная компания, которая работает с Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым. Представители «Агентства спортивного маркетинга» пришли в O.K. Solutions и показали этот проект», — приводит слова Белозерцевой РИА Новости.
Она добавила, что ни сумма сделки, ни другие детали, упомянутые в СМИ, не соответствуют действительности.
Ранее СМИ сообщали, что РФПЛ получила предложение от рекламной компании Dentsu Aegis Network Russia на приобретение прав на телетрансляции матчей.