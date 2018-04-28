СМИ: РФПЛ получила предложение в 11 млрд рублей за пять сезонов за права на телетрансляции
Компания готова заплатить 11 млрд рублей за пять сезонов, сообщает РБК.
Нынешним правообладателем на трансляции является «Газпром-Медиа». Контракт, рассчитанный на три года, заканчивается в мае.
«Газпром-Медиа» предлагает продлить соглашение ещё на три сезона. Новый контракт предполагает приобретение прав только на телетрансляции. Стоимость контракта, предложенная «Газпром-Медиа», составляет 1,5–1,7 млрд рублей в год.
Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, планируется ли установление определённого порога по выплатам футболистам, заключившим контракты в иностранной валюте.