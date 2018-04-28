СМИ: РФПЛ получила предложение в 11 млрд рублей за пять сезонов за права на телетрансляции

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Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) получила предложение от рекламной компании Dentsu Aegis Network Russia на приобретение прав на телетрансляции матчей.

Компания готова заплатить 11 млрд рублей за пять сезонов, сообщает РБК.

Нынешним правообладателем на трансляции является «Газпром-Медиа». Контракт, рассчитанный на три года, заканчивается в мае.

«Газпром-Медиа» предлагает продлить соглашение ещё на три сезона. Новый контракт предполагает приобретение прав только на телетрансляции. Стоимость контракта, предложенная «Газпром-Медиа», составляет 1,5–1,7 млрд рублей в год.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, планируется ли установление определённого порога по выплатам футболистам, заключившим контракты в иностранной валюте.

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