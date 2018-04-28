Капризов не сыграет в матче Еврохоккейтура против сборной Швеции
Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Капризов также не играл в первом матче заключительного этапа Евротура с командой Финляндии.
Встречу пропустят вратари Игорь Шестёркин, Иван Бочаров, защитники Антон Белов, Альберт Яруллин, нападающие Кирилл Семёнов, Александр Барабанов.
Матч Россия — Швеция состоится 28 апреля, начало — в 16:30.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящих матчей Еврохоккейтура — Шведских игр.