Капризов не сыграет в матче Еврохоккейтура против сборной Швеции

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Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов не примет участие в матче Евротура с командой Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Капризов также не играл в первом матче заключительного этапа Евротура с командой Финляндии.

Встречу пропустят вратари Игорь Шестёркин, Иван Бочаров, защитники Антон Белов, Альберт Яруллин, нападающие Кирилл Семёнов, Александр Барабанов.

Матч Россия — Швеция состоится 28 апреля, начало — в 16:30.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящих матчей Еврохоккейтура — Шведских игр.

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