Капризов не сыграет в матче Еврохоккейтура против сборной Швеции

Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов не примет участие в матче Евротура с командой Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). Капризов также не играл в первом матче заключительного этапа Евротура с командой Финляндии. Встречу пропустят вратари Игорь Шестёркин, Иван Бочаров, защитники Антон Белов, Альберт Яруллин, нападающие Кирилл Семёнов, Александр Барабанов. Матч Россия — Швеция состоится 28 апреля, начало — в 16:30. Ранее главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящих матчей Еврохоккейтура — Шведских игр.