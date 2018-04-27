Воробьёв: давят четыре поражения на меня или не давят, нужно просто работать дальше

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящих матчей Еврохоккейтура — Шведских игр.

«Шведы — это серьёзный соперник, нам надо будет отработать в обороне хорошо, они здорово катаются, так что нам нужен будет возврат хороший. Давят четыре поражения на меня или не давят, нужно просто работать дальше, у меня выхода нет», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

Сборная России 28 апреля сыграет с командой Швеции, а 29 апреля — с Чехией.

Ранее Илья Ковальчук выразил уверенность, что сборная России по хоккею завоюет медали на чемпионате мира.

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