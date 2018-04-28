Месси — Иньесте: ты феномен на поле и за его пределами
«Андрес, спасибо за все эти годы. Для меня было большой привилегией наслаждаться футболом рядом с тобой и пережить вместе все эти незабываемые моменты. Желаю тебе всего наилучшего на новом жизненном и спортивном этапе. Ты феномен на поле и за его пределами», — написал Месси в своём Instagram.
Ранее пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала видеоролик, посвящённый пресс-конференции капитана команды Андреса Иньесты, на которой он объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.