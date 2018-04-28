Месси — Иньесте: ты феномен на поле и за его пределами

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на объявление своего партнёра по команде Андреса Иньесты об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Андрес, спасибо за все эти годы. Для меня было большой привилегией наслаждаться футболом рядом с тобой и пережить вместе все эти незабываемые моменты. Желаю тебе всего наилучшего на новом жизненном и спортивном этапе. Ты феномен на поле и за его пределами», — написал Месси в своём Instagram.

Публикация от Leo Messi (@leomessi) 27 Апр 2018 в 12:22 PDT

Ранее пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала видеоролик, посвящённый пресс-конференции капитана команды Андреса Иньесты, на которой он объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.