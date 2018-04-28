Уругвайский футболист был удалён с поля после празднования гола в матче MLS

Уругвайский нападающий «Ванкувера» Кристиан Течера был удалён с поля после празднования гола в ворота клуба «Реал Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

На 75-й минуте Течера открыл счёт в матче, реализовав пенальти. Футболист решил отпраздновать гол, сняв с себя футболку, за что получил предупреждение. Жёлтая карточка стала для уругвайца второй во встрече, и, соответственно, он был удалён с поля.

Soooo, Techera scores from the spot...but then gets his second yellow for taking off his jersey in the celebration. #VANvRSLhttps://t.co/0uP4Q9vmKQ — Major League Soccer (@MLS) 28 апреля 2018 г.

Ранее футболист румынского клуба «Херманнштадт» Стефан Бланару необычным образом отметил гол в ворота «Лучафарула» в матче второго дивизиона чемпионата Румынии.