Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Штутгарте

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла эстонке Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:7, 6:4.

Следующей соперницей Контавейт станет либо латвийка Елена Остапенко, либо чешка Каролина Плишкова.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова не пробилась в полуфинал турнира WTA в Стамбуле