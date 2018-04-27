Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Штутгарте
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла эстонке Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
Встреча продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:7, 6:4.
Следующей соперницей Контавейт станет либо латвийка Елена Остапенко, либо чешка Каролина Плишкова.
Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова не пробилась в полуфинал турнира WTA в Стамбуле
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