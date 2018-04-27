Кузнецова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Стамбуле
Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от представительницы Словении Полоны Херцог в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в турецком Стамбуле.
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счётом 6:1, 1:6, 7:5.
Следующей соперницей Херцог станет гречанка Мария Саккари.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова начала подготовку к турниру в Мадриде.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен