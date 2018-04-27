Нурмагомедов получил в подарок отпечаток руки легендарного боксёра Мохаммеда Али
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время поездки в Саудовскую Аравию получил в подарок отпечаток руки легендарного боксёра Мохаммеда Али.
«Спасибо, братья, за гостеприимство и за такой ценный подарок», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен провести бой с Конором Макгрегором в ноябре.
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