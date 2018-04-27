Нурмагомедов получил в подарок отпечаток руки легендарного боксёра Мохаммеда Али

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время поездки в Саудовскую Аравию получил в подарок отпечаток руки легендарного боксёра Мохаммеда Али.

«Спасибо, братья, за гостеприимство и за такой ценный подарок», — написал Нурмагомедов в своём Instagram. Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 27 Апр 2018 в 8:08 PDT Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен провести бой с Конором Макгрегором в ноябре.