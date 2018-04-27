УЕФА открыл дело в отношении Симеоне по итогам матча ЛЕ с «Арсеналом»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне по итогам первого матча 1/2 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Симеоне обвиняется в неподобающем поведении и оскорблении арбитров. Помимо этого в отношении клуба открыто дело за бросание болельщиками «Атлетико» посторонних предметов на поле.

В отношении «Арсенала» также открыто дело за использование фанатами пиротехники.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА 4 мая.

Ответная игра между командами состоится в Мадриде 3 мая.

Ранее сообщалось, что Симеоне грозит дисквалификация на три матча Лиги Европы.

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