УЕФА открыл дело в отношении Симеоне по итогам матча ЛЕ с «Арсеналом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне по итогам первого матча 1/2 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Симеоне обвиняется в неподобающем поведении и оскорблении арбитров. Помимо этого в отношении клуба открыто дело за бросание болельщиками «Атлетико» посторонних предметов на поле.

В отношении «Арсенала» также открыто дело за использование фанатами пиротехники.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА 4 мая.

Ответная игра между командами состоится в Мадриде 3 мая.

Ранее сообщалось, что Симеоне грозит дисквалификация на три матча Лиги Европы.